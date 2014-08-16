التحقيق في رمي رجل وامرأة طفلاً داخل مستشفى

رصدت كاميرات المراقبة بمستشفى ضباء العام رجلا وامرأة ومعهما طفل يبلغ قرابة العامين، وقد حضرا إلى المستشفى خلال ساعات الصباح الأولى من يوم الجمعة الماضي، وتخلصهما من الطفل بتركه في أحد ممرات المستشفى.

وكشفت مصادر لـ"العربية.نت" أن الرجل والمرأة استوقفتهما الحراسة الأمنية، وبسؤالهما عن ماذا يمكنها مساعدتهما بعد مشاهدتهما يجولان المستشفى دون مبرر، فما كان من الرجل إلا أن قال إنه يبحث عن قسم الطوارئ، وبعد إرشادهما ذهبا باتجاه آخر ووضعا الطفل في أحد الممرات.

وأضافت "بعد فترة لاحظ أحد أفراد الطاقم الطبي الطفل، مما دعا إدارة المستشفى إلى استدعاء الشرطة وتسليمها الفيديو المسجل، ومازالت التحقيقات جارية".