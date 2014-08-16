ضبط عصابة تستدرج ضحاياها بــ"التاكسي"

أطاحت شرطة العاصمة المقدسة، أمس اﻷول الخميس، بتشكيل عصابي مكون من إفريقيين وآسيوي، امتهنوا التغرير بعدد من المواطنين وزوار بيت الله الحرام، ومن ثم سرقة ما بحوزتهم من نقود أو مقتنيات.

وصرح الناطق الإعلامي في شرطة منطقة مكة المكرمة المكلف الملازم أول، رائد بن محمد الصحفي، بأن "رجال الأمن في شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة العاصمة المقدسة، قبضوا على تشكيل عصابي مكون من ثلاثة أشخاص، إفريقيين وآسيوي، يقومون بإركاب العمالة الوافدة بواسطة عربة يستخدمونها بقصد إيصالهم بالأجرة، ثم يتجهون بهم لأماكن بعيدة عن الأنظار، لسلب ما بحوزتهم من مبالغ نقدية ومقتنيات شخصية".

وبين الصحفي أن التحقيقات مازالت مستمرة مع المتهمين، تمهيدا لإحالتهم وأوراق القضية للجهات المختصة، لتطبيق النظام بحقهم.