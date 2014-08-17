بالفيديو.. احتراق معازيم في حفل زفاف بالطائف

أظهر مقطع فيديو حصلت عليه "العربية.نت" اشتعال النيران في معازيم لحفل زفاف بمحافظة الطائف، وذلك بعد أن تناثر عليهم البارود أثناء تأديتهم لإحدى الفنون الشعبية "التعشير".

وقال أحد المدعوين لـ "العربية.نت" إنه أثناء تأدية مجموعة من الحاضرين والداعين لفن "التعشير" للترحيب بالحضور، قام مجموعة من الأشخاص بإطلاق البارود سوياً من "القمع" - نوع البندقية التي تستخدم في هذا الفن- فانطلقت من البنادق كمية كبيرة من البارود مما أدى إلى الاشتعال السريع بسبب الكمية الكبيرة وإصابة 3 أشخاص بحروق اثنين منهم خرجوا من المستشفى والثالث إصابته فوق المتوسطة وهي مستقرة.

وبيّن أحد الداعين أن الأمر كان في البداية يعمه الهدوء والفرحة إلا أنه خلال لحظات تفاجأ الجميع بصراخ شديد لعدد من الحاضرين ومشاهدة أحدهم يحترق كلياً.

