زيادة رواتب العاملين في المسجدين الحرام والنبوي

وافق وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك على صرف بدل طبيعة عمل للعاملين داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي بمقدار (15%) من أول مربوط المرتبة للعاملين في ميدان وساحات وبوابات المسجد الحرام والمسجد النبوي، و(10%) من أول مربوط المرتبة للعاملين في المكاتب الإدارية داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي، على أن لا يقل مقدار البدل عن (750) ريالا شهريًا، ويكون عوضًا عن بدل الضرر وبدل العدوى، وأن تحدد مسميات الوظائف المشمولة بهذا البدل ونسبة البدل لكل وظيفة بالاتفاق بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ووزارة الخدمة المدنية، مع مراعاة شروط صرف بدل طبيعة العمل المحددة بالمادة (52) من لائحة الحقوق والمزايا المالية.

وجاءت الموافقة بعد أن وجه الدكتور البراك بعرض طلب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على لجنة البدلات بالوزارة المشكلة من مندوبين من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية بموجب المادة (56) من لائحة الحقوق والمزايا المالية وتمت دراسته من قبل اللجنة في ضوء المادة (52) من لائحة الحقوق والمزايا المالية.