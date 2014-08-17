ضبط عمالة وافدة تبيع أدوات تجميل منتهية الصلاحية

ضبطت وزارة التجارة والصناعة عمالة وافدة استغلت "فيلا" سكنية بحي المربع بالرياض عبر اتخاذها وكراً لتزوير وتجديد تواريخ صلاحية أدوات التجميل ومنظفات وكريمات الجسم منتهية الصلاحية، والتي يتم تجميعها من الصيدليات ووضع تاريخ صلاحية جديد وإعادة بيعها وتسويقها على المستهلكين.

وضبطت الوزارة أكثر من 55 ألف عبوة، وأغلقت المقر الذي يتم فيه تزوير وتجديد أدوات التجميل، واستدعت المسؤولين للتحقيق واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وصادر مراقبو الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الحملات الأمنية المشتركة أكثر من مليون ملصق خارجي تستعمل لتزوير صلاحية الكميات المضبوطة، إضافة إلى ضبط كميات كبيرة من الأدوات التي يتم استخدامها من قبل العمالة في طمس وتغيير تاريخ صلاحية المواد مثل "التنر"، ومزيل طلاء الأظافر وغيرها.

ورصدت فرق الرقابة بوزارة التجارة والصناعة وجود أوراق رسمية تدل على وجود مستودعات داخل فيلا سكنية في الدمام تابعة لنفس المؤسسة المتورطة في الرياض، وعلى الفور تم التنسيق لقيام فرق الرقابة في المنطقة الشرقية للوقوف عليها، وعلى إثرها ضبطت كميات كبيرة من الملصقات الخارجية المستخدمة في تزوير تواريخ صلاحية السلع، إضافة إلى ضبط ماكينة تغليف أعدت لذات الغرض، فيما يجري استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.