عروض للطيران الشراعي في صيف الشرقية 35

تشهد المنطقة الشرقية اليوم عروضاً للطيران الشراعي على ساحل الواجهة البحرية بالدمام، وذلك ضمن برامج "صيف الشرقية 35".

وأوضح رئيس اللجنة التنفيذية للمهرجان والمتحدث باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان أن الواجهة البحرية ستشهد اليوم أيضا عروضاً فلكلورية شعبية تشارك فيها ثمان فرق شعبية من مختلف مناطق المملكة وتقام في شكل يومي في منتزه الأمير فيصل بن فهد في الواجهة البحرية في الخبر، ومشاركة عدد من الفرق في المهرجان الإنشادي وعروضاً لنجوم العرب، ومسرحيتان من المقرر إقامتها خلال فترة المهرجان في الصالة الخضراء.

وأضاءات الألعاب النارية مساء أمس سماء الدمام، حيث شهد منتزه خادم الحرمين الشريفين في الواجهة البحرية في كورنيش الدمام توافد العديد من الزوار وأهالي الشرقية الذين قاموا بتوثيق عروض الألعاب النارية من خلال هواتفهم المحمولة، إضافة إلى الفعاليات المصاحبة في الخيمة التراثية، وخيمة الطفل.

وقال الصفيان إن مهرجان صيف الشرقية يستهدف كافة الفئات حيث تستمر فعالياته خلال الأسبوعين المقبلين، مشيرا إلى تخصيصهم فعاليات منوعة موجهة لفئة الشباب من خلال العديد من البرامج وذلك في المكان المخصص لإقامتها في شاطئ نصف القمر والتي تضم عروضاً بحرية، وألعاباً.

