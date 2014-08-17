"الغذاء والدواء" تضبط حليباً فاسداً

منعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مرور منتجات غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية إلى الأسواق المحلية مرة أخرى، كانت مخزنة داخل مستودعات للتعبئة والتغليف، بغرض تغيير تاريخ صلاحيتها، وإعادة خلطها وتعبئتها في عبوات جديدة، تمهيدا لتوزيعها في الأسواق ثانية.

إذ ضبطت الإدارة التنفيذية للرقابة على الأسواق المحلية في الهيئة، والتي قامت بجولات تفتيش "مفاجئة" في جدة، والدمام، 276 علبة من منتج حليب مركز انتهى تاريخ صلاحيتها، و114 علبة حليب فاسدة، كما ضبطت 11943 كرتونا من منتجات مختلفة، (تمر هندي، مخلل طرشي مشكل، تمر تايليد، حلتيتة مركب) منتهية الصلاحية، و100 كيلوغرام من شرائح البطاطس المجمد، و65 كرتونا من منتجات لحوم متنوعة (شرائح لحم بقر متبل، ولحم بقر برغر، لحم بقر تندورين) استنفذت صلاحيتها.

وتقوم الإدارة التنفيذية للرقابة على الأسواق المحلية في الهيئة العامة للغذاء والدواء بجولات ضبط "غير مجدولة" على مصانع الأغذية، ومستودعات ومراكز توزيع وتخزين الأغذية الرئيسية، من خلال عمل مفتشي الهيئة الذين لهم صلاحيات مأموري الضبط القضائي، علما بأنها تنسق مباشرة بعد انتهاء عملية الضبط، مع الجهات المعنية بمراقبه هذه المنشآت في الفترة الحالية، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية بحقها.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء قد ضبطت مطلع الأسبوع الفائت والذي قبله، أغذية منتهية الصلاحية ومخلوطة بمواد مغشوشة داخل منشآت لحفظ الأغذية وتوزيعها، وأغذية أخرى مخزنة تحت أشعة الشمس بشكل مباشر، ورصدت عبر إدارتها التنفيذية للرقابة على الأسواق المحلية التي قامت بجولات تفتيش "مباغتة" في الرياض، وجدة، والدمام، منتجات غذائية مستوردة من الهند، منتهية الصلاحية، ومنتجات مسترجعة من الأسواق المحلية، استنفدت تاريخ صلاحيتها، ومنتجات تحتوي على شوائب، وذلك بغرض إعادة تصنيعها ثم بيعها في الأسواق.

