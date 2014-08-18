إصابة ١٣ شخصاً في حريق مستودع بحفر الباطن

أدى حريق وقع في أحد المستودعات الخاصة بالمفروشات إلى إصابة ١٣ شخصا بإصابات وصفت بالبسيطة. وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني في المنطقة الشرقية، العقيد منصور الدوسري، مباشرة 6 فرق إطفاء لمكافحة الحريق الذي اقتصر على مساحة ٣٠٠ متر مربع.

في ساعة متأخرة من مساء أمس، في مستودع مفروشات بالقرب من سوق الخميس بحفر الباطن، قامت الفرق بمحاصرة الموقع من جميع الجهات لمنع امتداد النيران للمواقع المجاورة، مشيرا إلى تأثر أحد المنازل القريبة من الخارج بكميات الدخان الكربوني الأسود، مؤكدا في الوقت ذاته فتح ملف للتحقيق في الحادثة والتعرف إلى مسبباتها.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الهلال الأحمر في المنطقة الشرقية، فهد الغامدي، مباشرة 3 فرق إسعافية وفرقتي إسعاف متقدم، إضافة إلى مساندة 3 فرق من وزارة الصحة لموقع الحادثة، والقيام بإسعاف ومعالجة ١٣ شخصا أصيبوا بإصابات بسيطة تفاوتت بين الجروح وبعض حالات الاختناق، وتمت معالجتها في الموقع، ولم تستدع نقل المصابين للمستشفى بعد تأكد الفرق الإسعافية من سلامة المصابين.