جائزة تمنح ثلاثة سعوديين ربع مليون ريال لنبل أخلاقهم

أنهت غرفة جدة التجارية فرزها للبحث عن فائزين بجائزتها الأولى لمكارم الأخلاق والمقدرة بنحو ربع مليون ريال، وذلك بعد أن استقرت على ثلاثة فائزين كانوا جميعهم من خارج المحافظة في بادرة قالت الغرفة إنها تفتح بابا جديدا في التنافس الإيجابي لدعم الفضائل ومكارم الأخلاق.

وقالت إلهام لنجاوي، مستشار الأمين العام لغرفة جدة لـ"العربية.نت": "إن المسابقة جاءت إيماناً منا بأن التغيير يبدأ من دائرة التأثير، مستهدفين بذلك أن يكون المتسابق فرداً مسؤولاً يتحرك ليحدث تأثيراً إيجابياً في محيطه".

وأضافت لنجاوي "مسابقة هذا العام جاءت لتشرح خلقا مهنيا محمودا تعقبه آية قرانية أو حديث نبوي شريف، وكان يهدف من ذلك تحفيز المجتمع بشكل عام، وبيئة العمل على التحلي بالفضائل ومكارم الأخلاق من خلال أهمية التأكيد على الأخذ بمبدأ أخلاقيات العمل من الآيات القرآنية".

واختارت غرفة جدة شهر رمضان الماضي موعداً لإطلاق جائزتها "كن مؤثراً وأصل" من خلال طرح ثمانية وعشرين سؤالا بواقع سؤال يومي على موقع الغرفة الإلكتروني، ومع اختيار فائزين يومياً كان يحصل كل منهما على جائزة نقدية بقيمة 1500 ريال، إضافة إلى حوافز تقديرية.

وكانت غرفة جدة قد كشفت خلال الأيام الماضية عن الفائزين النهائيين في مسابقتها الخاصة بمكارم الأخلاق التي حصل فيها نادر إبراهيم من نجران على الجائزة الأولى 100 ألف ريال، فيما ذهبت الجائزة الثانية 80 ألف ريال إلى باسمة القاسم من الرياض، والجائزة الثالثة 50 ألف ريال ذهبت إلى علي سالم من مكة المكرمة.