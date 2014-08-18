حريق بمستودع بجامعة أم القرى

كافحت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة حريقاً اندلع في مستودع بفناء جامعة أم القرى بحي العزيزية.

وقال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان أن عمليات الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة تلقت بلاغا الساعة 48 : 11 صباح اليوم، يفيد بنشوب حريق بجامعة أم القرى، وتعاملت غرفة العمليات مع البلاغ على الفور بإرسال فرق إطفاء وإنقاذ من مواقع مختلفة بالعاصمة المقدسة تدعمها آليات مساندة بالإضافة إلى سيارتي السنوركل والسلالم مع تمرير البلاغ للجهات ذات العلاقة مع تواجد الدوريات الأمنية والهلال الأحمر والكهرباء والمرور من ساعة البلاغ".

وأضاف "الحريق اندلع بأحد المباني القديمة والمعزولة بمقر الجامعة في مساحة تزيد عن 1000 متر مربع يحتوي على أدوات مكتبية وأثاث قديم، وتمت السيطرة عليه وإخماده نهائيا". مؤكداً أنه لم ينتج عن الحادث أي إصابات أو خسائر بالأرواح، ويجري التحقيق لمعرفة أسباب الحريق.





