سائق شاحنة متهور كاد يدهسه قطار

كشفت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" محاولة شاحنة أمس تجاوز السياج الحامي لمسار الخط الحديدي في الكهفة بمنطقة حائل، ومحاولة عبور سكة الحديد التابعة للشركة، الأمر الذي أدى إلى تعلق عجلات الشاحنة.

وأوضح المشرف على العلاقات العامة والإعلام في شركة "سار"، سليمان بن عبدالله الخويطر، أن فرق الأمن التابعة لشركة "سار" باشرت موقع الحادث، حيث تم إيقاف سائق الشاحنة والاتصال بالدوريات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وفي الوقت نفسه عملت فرق الصيانة التابعة للشركة على إبعاد الشاحنة العالقة عن مسار سكة الحديد.

وأكد أنه لم يتعرض أحد للأذى جراء هذا الحادث، كما لم تكن هناك خسائر، منبها إلى أن مثل هذه التجاوزات غير المسؤولة تعرض الأرواح والممتلكات العامة والخاصة للخطر، كما أنها تعد مخالفة يعاقب عليها النظام.

ودعا الخويطر إلى استخدام الجسور التي أنشأتها الشركة لعبور سكة الحديد، محذرا في الوقت نفسه من تجاوز السياج الحديدي الذي وضعته الشركة حفاظاً على سلامة الجميع.