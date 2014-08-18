عبدالله بن مساعد يبدأ بعقاب المتخاذلين

بدأ الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير عبدالله بن مساعد، بعقاب المتخاذلين، بعدما أصدر اليوم قراراً عقابياً ضد إحدى الشركات التي تخاذلت مع الرئاسة طوال العامين الماضيين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين، أن الأمير عبدالله بن مساعد أصدر قراراً يقضي بسحب مشروع إنشاء مقر نادي الرائد في بريدة من الشركة المنفذة، وذلك لتعثر المشروع وعدم التزام الشركة المنفذة ببنود العقد الموقع معها.

وأوضحت أنه ستقوم الرئاسة العامة لرعاية الشباب بطرح المشروع للمناقصة مرة أخرى حسب الأنظمة المتبعة في مثل هذه الحالات.

ويأتي ذلك بعد عامين تقريباً من إيكال مهمة المشروع لهذه الشركة، لكن لم تنفذه بحلول موعد التسليم الذي يصادف اليوم.