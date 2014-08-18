قتل أربعة أشقاء بعد تلقيهم حشيشاً

نفذت وزارة الداخلية القصاص بحق أربعة أشقاء بعد أن صدر بحقهم حكم القتل جراء قيام باستقبال كمية كبيرة من الحشيش.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين: "تم القبض على الجناة كل من هادي بن صالح عبدالله آل مطلق، مفرح بن جابر زيد اليامي، علي بن جابر زيد اليامي، عوض بن صالح عبدالله آل مطلق "سعوديو الجنسية"، عند قيامهم بتلقي كمية كبيرة من الحشيش المخدر، وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بما نسب لهم، وبإحالتهم إلى المحكمة العامة صدر بحقهم صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليهم شرعاً والحكم بقتلهم تعزيراً، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر سام يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وقد تم تنفيذ حكم القتل في الجناة اليوم بمدينة نجران".