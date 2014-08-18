هؤلاء العلماء .. صامتون أم متواطئون؟

طالب إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس العلماء بما طالبهم به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله من ضرورة أن يطرحوا عن أنفسهم التواني والصمت والوهن، وأن يقولوا كلمة الحق دون مواربة لا يخشون في الله لومة لائم، ويرسخوا العقيدة الإيمانية لدى النشء والأجيال في تمازج الوحدة الدينية واللحمة الوطنية وفق الضوابط الشرعية والمقاصدية، والوقوف صفا واحدا في وجه كل من يحاول اختطاف وتشويه الإسلام.

وإذا كان التواني والصمت والوهن علة تحول بين أولئك العلماء والقيام بما يتوجب عليهم القيام به من فضح لمن يتاجرون بالدين ويغررون بالشباب ويحرضونهم على أن يرموا بأنفسهم إلى التهلكة، فإن بعضا من أولئك العلماء كانوا هم أنفسهم من يحرض الشباب باسم الجهاد على الزج بأنفسهم في أتون حروب ومعارك لا ناقة لهم فيها ولا جمل، وهم أنفسهم من كانوا يزينون للشباب الانتماء إلى فئات لم تلبث أن كشفت الأيام أنها ليست بأكثر من عصابات تتاجر بالدين تستقطب من شبابنا من ترمي بهم وقودا لحروبها التي تسعى من خلالها إلى تحقيق أطماعها أو تنفيذ خطط وأجندات لجهات خارجية لا تستهدف شيئا بقدر ما تستهدف تشويه الإسلام، وضرب وحدة الأمة والعبث بمقدرات الشعوب.

هذه الحقيقة المرة التي ينبغي أن نعترف بها ونواجهها والتي يبرأ منها العلماء المخلصون لدينهم ولوطنهم، هي التي تجعل من استمرار صمت أولئك الذين كانوا يحرضون على الجهاد ويغررون بالشباب موضع ريبة، وتفتح الباب واسعا لاحتمال تعاطفهم مع تلك الجماعات المشبوهة تعاطفا تمثل في تحريض الشباب على الالتحاق بها تارة، وعلى الصمت عن التحذير منها تارة أخرى متجاهلين ما يوجه لهم من دعوات وما هو مفروض عليهم من دور يصححون به ما انحرف من مسارهم، وينهضون من خلاله بما فرطوا فيه. دور كان من المفترض أن يقوموا به.

هذه الحقيقة المرة، رغم تنزيهنا لكثير من علمائنا عنها، غير أن علينا أن نعترف أن من بين من يتوهم الناس أنهم علماء من هم متورطون في هذا الجرم الذي يستهدف تشويه الإسلام والإضرار بسلامة الشعوب، وزعزعة أمن الأوطان

نقلاً عن صحيفة "عكاظ"

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