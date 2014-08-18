هل سيتغير العراق سياسيا؟

هذا التساؤل يطرحه الرأي العام المتابع للسياسة العراقية بعد تكليف السيد حيدر العبادي بتشكيل حكومة عراقية جديدة تعقب حكومة السيد نوري المالكي. يبدوا بأن الإجابة الأولية على هذا التساؤل تقول نعم سيتغير العراق سياسياً ليكون أكثر إيجابية تجاه شعبه بدايتاً وكذلك تجاه عمقه العربي وذلك نظراً للتصريحات السياسية الصادرة من قبل السيد حيدر العبادي والتفاؤل الذي ظهر لدى الرأي العام. ولكن هل هذا المعطيات الأولية تجعلنا نقول بأن السياسة العراقية فعلاً ستتغير بتغير الأشخاص. أعتقد بأن هناك عوامل يجب النظر لها قبل الإجابة بالسلب أو بالإيجاب.

فإذا ما أراد السيد حيدر العبادي أن يكون مفتاحاً للتغير في السياسة العراقية إيجابياً خلال المرحلة القادمة فعليه تفادي العوامل التي جعلت الشعب العراقي يطالب بإقصاء السيد نوري المالكي، ومنها:

أولاً: نبذ الطائفية والمذهبية لصالح عراق واحد. لقد أدرك الشعب العراقي بأن السياسة العراقية خلال رئاسة السيد نوري المالكي كانت تميل وبشكل واضح نحو زرع الفتنة الطائفية عن طريق التفريق بين أبناء الشعب العراقي على أساس مذهبي أدى لاقتتال أفنى عشرات الالاف من العراقيين. نبذ هذه السياسة الطائفية وتبني سياسة تقوم على أساس الانتماء الوطني وبناء الهوية العراقية الجامعة هو السبيل الوحيد لإعادة اللحمة بين أبناء العراق بمختلف مكوناته المذهبية والدينية.

ثانياً: تفكيك المليشيات والعصابات المسلحة التي لعبت دوراً كبيراً جداً في تدمير العراق أمنياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً. لذلك فإن إعادة بناء قوات أمنية مكونه من جميع أبناء الشعب العراقي بمختلف مكوناته ووضع هدف رئيسي لهذه القوات يتمثل في حفظ الأمن لجميع العراقيين أمر غاية في الأهمية. أما بقاء الوضع كما هو لتسيطر المليشيات والعصابات المسلحة القائمة على أساس طائفي ستجعل العراق أكثر دموية وتفككاً داخلياً.

ثالثاً: استقلالية القرار السياسي الداخلي والخارجي مبدأ سيادي لا يمكن التنازل عنه بأي حال من الأحوال ويعبر عن استقلالية الدولة من عدمها. فالمشاهد للسياسة العراقية خلال الأعوام القليلة الماضية يدرك بأن القرار السياسي العراقي يصنع ويتخذ في إيران ويعلن وينفذ في العراق مما أفقد العراق استقلال قراره السياسي وجعل الدول الأخرى تتخوف من إقامة علاقات متقدمة مع الحكومة العراقية. لذلك فإن من الأولويات المهمة خلال المرحلة القادمة استقلالية القرار السياسي العراقي داخلياً وخارجياً ورفض التدخلات والضغوطات الخارجية أياً كان مصدرها لأن ذلك هو السبيل الوحيد لعودة العراق للساحة العربية والدولية.

ومن المعلوم بأن تبني سياسات جديدة يواجه تحديات كثيرة وقد يكون بعضها كبير، إلا أن تحقيق مثل هذه النقاط يعتبر خطوة أولى في إعادة بناء العراق سياسياً. فالسيد حيدر العبادي يستطيع أن يفعل الكثير إذا ما أراد ذلك لأنه يرتكز على دعماً شعبياً كبيراً يتمثل في رفض معظم الشعب العراقي لسياسات السيد المالكي الداخلية والخارجية. كذلك هناك دعماً حزبياً كبيراً لدى السيد العبادي وخاصة من قبل أقطاب سياسية كبيرة ومرجعيات مهمة ولها تأثيرها في الساحة العراقية. وبالإضافة للتأييد الداخلي، هناك ردة فعل عربية ودولية رأت في السيد العبادي الرجل الذي يريد إعادة بناء العراق ليكون فعلاً لجميع العراقيين ومحارباً للطائفية والتطرف.

ونحن كرأي عام خليجي وعربي، نتطلع لنرى الحكومة العراقية القادمة برئاسة السيد حيدر العبادي حكومة قادرة على إعادة بناء القيم الإسلامية الحقيقية التي تنبذ الطائفية والتعصب والتطرف وتقوم على أساس العدالة والمساواة بين أبناء الشعب العراقي بمختلف مكوناته. كذلك نتطلع لنرى العراق دولة عربية أصيلة تقف وتدعم الصف العربي والأمن العربي المشترك وتساهم في تنميته وتطويره. فالعراق قادر على إعادة بناء نفسه ومحيطة الخليجي والعربي سيدعم هذا البناء الإيجابي الذي يتطلع له الشعب العربي.



أستاذ العلوم السياسية المساعد – جامعة الملك سعود

