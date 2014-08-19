الأحوال المدنية تدشن خدمة تحسين

دشن وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية ناصر بن عبد الله العبدالوهاب في مكتبه اليوم خدمة " تحسين " الالكترونية التي تمكن المواطنين من التواصل الكترونيا بكل سهولة مع وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية من خلال بوابة الوزارة للأحوال المدنية.

وأوضح المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد بن جاسر الجاسر أن خدمة تحسين متاحة على موقع الأحوال المدنية على الانترنت (AHWAL.GOV.SA ) التي تهدف إلى إتاحة وسيلة تواصل الكتروني بين المواطنين مع الأحوال المدنية لتقديم الاقتراحات والشكاوي والملاحظات إلى الإدارات العامة بالأحوال المدنية في المناطق والمحافظات، والارتقاء بمستوى العمل وتسهيل الإجراءات والتواصل مع المستفيدين وتسخير الإمكانات التقنية بما يضمن خدمة المواطن على أكمل وجه.

وأضاف الجاسر أن الخدمة الجديدة تتطلب أن يكون المستفيد مسجلا ومفعلا تسجيله في موقع وزارة الداخلية الالكتروني على الانترنت.