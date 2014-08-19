الجوازات تطلق خدة "استفسر الكترونياً"

دشن مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى خدمة الاستفسار عن المعاملات الواردة للمديرية العامة للجوازات إلكترونياً عبر موقعها الإلكتروني (WWW.GDP.GOV.SA) , التي يتم خلالها اختيار أيقونة ( استفسر عن معاملتك إلكترونياً ) ومن ثم كتابة رقم قيد المعاملة المرسلة وتاريخها واستعراض الإجراء الذي تم اتخاذه حيالها.

وأوضح مدير إدارة العلاقات والإعلام بالمديرية العامة للجوازات العقيد محمد بن عبدالعزيز السعد أن تدشين هذه الخدمة يأتي في إطار تسهيل تقديم كل خدمات الجوازات للمواطنين والمقيمين بكل يسر بهدف إطلاع المراجع على وصول المعاملة لجهة الاختصاص بالمديرية العامة للجوازات وما تم اتخاذه من إجراء حيالها.

وبين العقيد السعد أن المديرية العامة للجوزارات تحرص على استكمال جميع خدمات الجوازات إلكترونياً لتصبح الجوازات إدارة بلا مراجعين وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية بالتيسير في تقديم خدمات الجوازات للمواطنين والمقيمين.

