توفير منازل بـ 2 مليار ريال

أعلن صندوق التنمية العقارية عن إصدار دفعة قروض عقارية جديدة تشمل (5384) قرضاً، لبناء ما يقارب (6460) وحدة سكنية بمدن ومحافظات ومراكز المملكة المشمولة بخدمات الصندوق، وبحسب أولوية تقديم القرض، بقيمة تجاوزت 2.6 مليار ريال تمثل الدفعة الثانية من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي 1435/1436هـ .

وأوضح مدير عام الصندوق المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي أنه صدرت التوجيهات بالتسريع في إصدار الدفعات القادمة، مهيباً بجميع من شملتهم هذه الدفعة بضرورة مراجعة فروع ومكاتب الصندوق لإنهاء إجراءاتهم والاستفادة من قروضهم وفقاً للمواعيد المحددة لهم، موضحاً أنه يلزم جميع من صدرت لهم الموافقة سواء في هذه الدفعة أو في الدفعات السابقة ضرورة المراجعة للاستفادة من قروضهم خلال مدة لا تزيد عن عام واحد من تاريخ صدور هذه الدفعة أو التقدم للصندوق خلالها بطلب تعديل الموافقة.

وأفاد أن هذا الإجراء يهدف إلى الاستفادة من المبالغ الكبيرة المرتبط بها، والتي لا يستطيع الصندوق تقديم قروض منها، موضحاً أهمية العمل على تسريع إصدار الموافقات وإعطاء الفرصة لمن لديه جاهزية للاستفادة من القرض.