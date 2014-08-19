7 شروط لينال ابن "المعلم" 200 ريال سعودي شهرياً

نشرت وزارة التربية والتعليم سبعة شروط قالت إنها يجب أن تكون ملائمة لكل الحالات التي سيتم دعمها بمبالغ مالية تذهب لأبناء وبنات المعلمين المتوفين، والذين لا يزال أبناؤهم مستمرين في دراستهم وفي المرحلة الابتدائية والمتوسطة.

وقالت الوزارة إنها ستمنح أبناء المعلم المتوفى الذين يدرسون في المرحلة الابتدائية مبلغ 200 ريال، فيما سترتفع الإعانة 100 ريال أخرى عندما يصلون إلى المرحلة المتوسطة، ولكن بشروط ومقابل حقوق يمارسها الطالب، أهمها عدم الغياب عن المدرسة من دون عذر مقبول حتى لا يتعرض مستفيدو الإعانة إلى الخصم.

وشملت شروط وزارة التربية والتعليم التي تم إقرارها في دليل مكافأت وإعانات الطلاب قبل 13 عاماً على ما يلي أن يكون الأب المعلم المتوفى قد مارس التعليم لمدة عشرة أعوام أو توفي وهو على رأس العمل، ويشترط أيضاً لصرف الإعانة انتظام الطالب أو الطالبة في الدراسة ونجاحه فيها.

كما شملت شروط الإعانة أن لا يتجاوز عدد أبناء وبنات المعلم المتوفى أربعة من الذين يدرسون في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة أو ستقوم الوزارة بتقسيم الإعانة فيما بينهم، ويشترط كذلك أن يكون الابن منتظما في مراحل التعليم العام أو التعليم الموازي في المدارس النهارية.

وجاءت الشروط الأخيرة إجرائية، وتتطلب أوراقاً تتعلق بالمعلم المتوفى وصكي وكالة وحصر إرث، وأن يتم استكمال الطلبات عبر خدمات الطالب في المدرسة على أن لا يتم ربط هذه الإعانة بأي مخصصات أو مكافات أخرى.