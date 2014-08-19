شرطة جدة تضبط مروجوا خمور

ضبطت شرطة محافظة جدة تشكيل عصابي مكون من أربعة أفارقة، تورطوا في ترويج وتصنيع الخمور المسكرة.

إزاء ذلك، صرح الناطق الإعلامي المكلف في شرطة منطقة مكة المكرمة الملازم أول رائد بن محمد الصحفي بأن : "رجال الأمن بشعبة التحريات والبحث الجنائي في شرطة جدة، تمكنوا من الإطاحة بتشكيل عصابي، مكون من أربعة أشخاص من جنسية افريقية، تورطوا في ترويج وتصنيع الخمور المسكره".

وزاد الملازم أول الصحفي : "بعد جمع المعلومات والتحريات عن موقع مصنع الخمور، الذي ضبطوا به في أحد الأودية شرقي محافظة جدة، عثر بحوزتهم على أكثر من 6500 لتر من الخمور، بالإضافة إلى المستلزمات الخاصة بصناعتها، وتم تحريز المضبوطات والتحفظ على المتهمين، تمهيدا ﻹحالتهم إلى الجهات المختصة