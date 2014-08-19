بعض الناس يجعلون من أنفسهم أحاديث ومضغا تلوكها الأفواه، وهم لا يبالون إن كان ذلك على سبيل المدح لهم أو القدح فيهم، فالأهم عندهم أن يكونوا دائما في الصورة، وألا تختفي «سيرتهم» عن المجالس والأحاديث، أي أنهم يطلبون الشهرة والصيت ولو على خازوق، ولا شك أن ذلك من عدم الفهم لأمور الدنيا والدين والأخلاق، وإلا فإن الأخيار الكرام الأبرار لا يرضون أن يكون الحديث عنهم إلا معطرا بما قاموا به أعمال طيبة وسلوك نبيل، أما التافهون الأشرار فلا يهمهم ذلك أبدا، وهذا من عدم التوفيق وقلة العقل وصغر النفس.

لقد بطرت قرية يمانية في فجر التاريخ معيشتها وما كانت فيه من رغد واستقرار وأمان، فقال قائلهم: «ربنا باعد بين أسفارنا»، فحق القول عليهم وجعلهم الله أحاديث تلاك في الأفواه ومزقهم كل ممزق، وقد قدم الله عقاب «جَعلِهم أحاديث» على عقاب التمزيق في الآية الكريمة «فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق»، حتى يفهم الإنسان العاقل أن تحوله إلى مضغة تلاك في الأفواه هي عقوبة شديدة متقدمة على التمزيق والتشريد والشتات، فما بال أقوام يسعون إلى معاقبة أنفسهم بهذه العقوبة عن طريق سلوكهم وقيامهم بأعمال تستفز الرأي العام والمجتمع، وتجعل من يقوم بها مضغة في الأفواه يذكرون فلا يشكرون ويدعى عليهم ليل نهار حتى يأتيهم اليقين!

ويقال: إن رجلا من مصر قال لصاحبه وهو يحاوره «علمني الهيافة يابا»، والهيافة هي الخفة والسفاهة والتصرف بقلة عقل «فقال له صاحبه: اختر أي تصرف هايف.. وتصدر به تكن أهيف الناس! فإذا فعلت ذلك خاض الناس في سيرتك النتنة وأصبحت حديثا في مجالسهم الخاصة والعامة»، ففرح الهايف بما قيل له وأصبح ممن يشار إليهم «بالمدس المقطوعة!».

ولله في خلقه شؤون.

نقلا عن صحيفة "عكاظ"

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