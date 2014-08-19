قارئة الفنجان

على مر العصور أدرك الناس حوادث استثنائية لا تتوفر بينهم وتحل محل الصعوبات التي تثقل ادعاءات أفكارهم.

ضيفتنا اليوم مفكرة ألمانية "حنا آرندت" درست الفلسفة وتتلمذت على يد هايدغر، استقرت بفرنسا ثم هاجرت إلى أمريكا هربا من النازية وثلاثة وعشرون شخصية عالمية سبقتها بالهجرة كان من أشهرها ألبرت آينشتاين وهنري كيسنجر، لمعت في التدريس والصحافة، لها فكر مطلق لا يخلق كل ضروب المستقبل فحسب وإنما يخفي البعد الثقافي والتاريخي الذي عجزت عن إدراكه التجربة في عهدها.

أشارت إلى ما تعمد إليه الأيدلوجية القادمة وما تختزله من واقع، فضلاً عن ملكة إدراك استثنائية لا تتوفر لدى كل الناس بما يسمى بالحاسة السادسة، وبالمقابل دانت "آرنت" كل ضروب الهيمنة والعنف والتسلط في مؤلفاتها رغم انحيازها إلى الكيان الصهيوني بحكم يهوديتها، وقد بحثت كثيراً عن الشر في الفكر، وعانت من تلك الشرور بملاحقتها من قبل النازيين، فكانت ضمن الصعوبات التي واجهتها، وبالتالي تحققت من إمكانية جمع الحقيقة والأيدلوجية في فكر واحد، وبيّنت كيف يكون الفكر الأيدلوجي عاجزا عن تعلم أي شيء من التجربة.

ومن طموحات البشر معرفة واقع المستقبل المجهول والتنبؤ به من خلال مقتضيات حقيقة الناس والواقع، فكانت هذه القراءة موجودة عند الأجداد وفي مضمون أحاديثهم وتسامرهم، أن هناك جيلا قادما يفوق الخيال، ومعجزات تتحقق على أيديهم، وثورة علمية وعالمية لم تحدث من قبل، وفتنا ضد البشر تكبر بمحاذاة أسبابها، يذهب ضحيتها الأبرياء والأخيار، وتطول الأعمار بالأشرار.

من هنا نفهم ما يحيرنا، وكيف تتجلى الطبيعة فينا، ففي الإنسان ما يرغب فيه وما لا يرغب من هزائم تصادفه، وفوز يفرحه، وقلق عقلي ينعدم الألم فيه إذا انصرف إلى الاتجار بالأخلاق من أجل المصالح.

مما يجعل المقارنة بين المفكرة آرندت، وبين أهدافها، أنها تؤكد تناقضا كبيرا في بواعثها الفكرية ونشاطها السياسي، ومواطن أخرى من توجهها، بعد أن سخرت كل طاقتها وموهبتها لخدمة المنظمات اليهودية العاملة في نيويورك، وبذلت جهودا كبيرة على إقامة وطن لليهود على أرض فلسطين. لكنها انفصلت عن هذه المنظمات لاحقاً، وبدأ هذا الابتعاد إبان الخلاف الذي نشب داخل الحركة الصهيونية وكشفها لأدوار العمالة اليهودية مع النظام النازي ما أثار شكوك الادعاء الصهيوني ما أدى إلى اتهامها بمعاداة السامية كما جاء في سيرتها،

ونتعرف، على العنف والسلطة وركائز هذه السلطة في كتب آرندت، قبل معالجة هذه المقارنة، ولماذا حشدت تلك الفلسفة في مؤلفاتها، وبالمقابل تعمل على إزاحة شعب من وطنه بالقوة لليهود النازحين من أمريكا وأوروبا وروسيا ليستوطنوا في فلسطين.

يبدو أن التأويل غير كاف للتعريف الذي قدمته في الكتب، إذا ما وجدنا رغبات دفينة تناقض كل جهود المسيرة التعليمية، والفكر الذي بذلته بمعية معطى يتفاعل معه الفرد في تجسيم مشروع دون شرعية إنسانية وسياسية.



نقلاً عن صحيفة "الرياض"

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