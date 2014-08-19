لحظات حياة الفريق السواط الأخيرة الذي مات بمكتبه

قدم وزير الداخلية، الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، تعازيه ومواساته لمنسوبي حرس الحدود في وفاة مدير عام حرس الحدود، الفريق الركن زميم بن جويبر السواط الذي توفي اليوم.

وقال: "رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته، وألهم ذويه الصبر والسلوان، فقد كان رحمه الله جاداً في عمله، ومخلصاً لقيادته ووطنه، وإنني أعزي جميع منسوبي حرس الحدود البواسل في الفقيد".

من جهة أخرى، روى مدير مكتب الفريق السواط، الرائد فايز الشلوي لـ"العربية.نت"، اللحظات الأخيرة قبل وقوع الوفاة، إذ أوضح أنه حضر إلى مكتب بنفس مرح، وكان يمازح الجميع، وبدأ بتوقيع بعض المعاملات المالية الخاصة ببعض أفراد حرس الحدود".

وأضاف "بعدما أنهى تلك المستحقات، طلب مني إحضار الملف الخاص بزكواته السنوية، وبدأ بحصرها لكي يخرجها عن الأعوام الثلاثة الماضية، وأثناء الحصر دخل نائب المدير العام إليه، فطلب مني تأجيل الموضوع إلى وقت لاحق من اليوم، إذ كان حريصا على إنهائها".

وأوضح "عند الساعة التاسعة صباحاً دخلت إليه، واشتكى لي شعوره ببعض التعب، فطلبت منه أن يذهب إلى البيت، فاستجاب لذلك، وأمر بتجهيز السيارة، وقبل الخروج من المكتب سقط مغشياً عليه، وتم إسعافه إلى المستشفى، وبعد لحظات من دخوله توفي".

وفي السياق أدى الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز امير منطقة المدينة المنوره صلاة الميت على الفريق السواط وذلك عقب صلاة العشاء بالمسجد النبوي الشريف . و قدم الامير فيصل بن سلمان واجب العزاء لذوي الفقيد، داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

