محاكمة أخطر خلية إرهابية قطعت رأس أجنبي بالرياض

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 14 متهماً من خلية يبلغ عدد أعضائها 50 متهماً والتي تعد إحدى أخطر الخلايا الإرهابية، حيث قام بعض أعضائها بوضع نقطة تفتيش في الطريق الذي يرتاده أحد المعاهدين وإيقافه ثم ضربه بإبرة مخدرة ثم اختطافه وضربه حتى الموت ثم القيام بقطع رأسه بعد موته. وقيامهم بتفجير مبنى الأمن العام واستهداف تفجير المجمعات السكنية، وشرعوا بالتخطيط لتفجير السفارتين الأميركية والبريطانية في الرياض، وكذلك لاغتيال أحد كبار رجال الدولة وعدد من كبار ضباط الأمن، بالإضافة إلى الشروع في تهريب كمية من الأسلحة الثقيلة من العراق إلى المملكة لخدمة جرائم التنظيم الإرهابي.

وشملت التهم أيضاً انتهاج بعضهم المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وقيام بعضهم بإحراق سيارات بعض رجال الأمن أثناء وقوفها عند منازلهم وانتحال صفة رجل السلطة العامة، والافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسفر إلى مواطن الفتن والاضطرابات، وقيام بعضهم بإطلاق النار على رجال الأمن من سلاح رشاش، وغير ذلك من تهم، علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.

وتضمنت الأحكام بالسجن من 4 أعوام إلى 30 عاماً، كما قررت الحكم على أحد أعضائها بالقتل تعزيراً.