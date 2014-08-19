الكشف عن جناة غرروا بفتيات في القصيم

كشف الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، النقيب بدر السحيباني، القبض على 20 مطلوباً في قضايا تغيّب فتيات من منازل أسرهن.

وقال في بيان له، اليوم الثلاثاء: "تم ضبط 20 مطلوبا في قضايا تغيب فتيات وأحداث وعاملات منزلية جری إحالتهم جميعا إلی الجهات المعنية لاستكمال إجراءات التحقيق بحقهم".

وأضاف في البيان "كما تمكنت فرق التحريات من كشف غموض قضية سلب تعرض لها أحد المواطنين ستيني العمر من قبل شخصين آخرين قاما بضربه والاستيلاء علی مبلغ مالي كان بحوزته يزيد على الأربعين ألف ريال، حيث تم القبض علی الجناة، وجری إحالتهم إلی مركز شرطة شرق بريدة تمهيدا لبعثهم إلی هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق اللازمة بحقهم".