هيئة الغذاء تتابع وضع المواد الملوثة في الأسواق

باشرت الهيئة العامة للغذاء والدواء على مدى أربعة أيام متواصلة، مهامها في متابعة الإنذار الصادر عن مركز الإنذار السريع للغذاء وإدارة الأزمات المتعلق بالتحذير الذي أطلقته شركة مارس لمشروبات الشكولاته ( Mars Chocolate Drinks and treats ) عن قيامها بسحب عدد من منتجات مشروبات الشكولاته في بريطانيا وايرلندا، والمُنتجة بواسطة شركة ( Milchwerke Mittelelbe GMBH ) الألمانية، وتحمل علامات تجارية مختلفة معبأة في عبوات بلاستيكية تحمل تواريخ انتهاء بين 2014/12/19 و 2015/4/11م, وذلك لتلوثها ببكتيريا باسيلس ( Bacillus ) والتي قد تتسبب في حدوث تسمم غذائي .

وقد أجرت الهيئة العامة للغذاء والدواء مسحاً ميدانياً عبر فرق التفتيش التابعة لها، للتأكد من مدى تأثر السوق السعودي بالمنتجات التي حذرت منها الشركة المصنعة، والمحددة بتواريخ انتهاء صلاحية معينة، حيث تبيّن للهيئة استناداً على جولاتها المكثفة طوال الأيام الماضية, خلو الأسواق المحلية منها .

كما قامت الهيئة بالتنسيق مع الشركة المصنعة للمنتجات المُحذّر منها، ومع الموزعين المحليين لحجز أي كميات لديهم مسجل عليها تواريخ " انتهاء الصلاحية "موضع التحذير، والتحفظ عليها تمهيدا لإتلافها .

