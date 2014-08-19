وفاة مدير عام حرس الحدود في مكتبه

توفي ظهر اليوم مدير عام حرس الحدود الفريق الركن زميم السواط في مكتبه في الرياض، إثر سكتة قلبية، وتم نقل جثمانه إلى المدينة المنورة، إذ سيصلى عليه ويوارى الثرى اليوم.

ويأتي ذلك بعد أيام من زيارة السواط لعدد من المصابي من عناصر حرس الحدود، والذين يتلقون العلاج بمستشفى قوى الأمن اثر إصابتهم مؤخرا في مواجهات أمنية وفي حوادث مختلفة في عدد من المناطق أثناء تأديتهم لواجباتهم اليومية في حراسة حدود المملكة.

يذكر أنه تولى منصب قيادة عام حرس الحدود قبل عامين بشكل رسمي، وبعد عامين من تكليفه إثر إحالة سلفه اللواء طلال العنقاوي إلى التقاعد.