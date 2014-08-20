إستقبال طلبات شركات الاعاشة في الحج

أعلنت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة استقبالها هذه الأيام لطلبات الشركات والمؤسسات واصحاب المطابخ المتخصصين في التموين والإعاشة والراغبين في تقديم خدمات التغذية والتموين والإعاشة لموسم حج هذا العام 1435هـ ، وذلك في اطار الااستعدادات لموسم الحج وبهدف تقديم خدمات مميزة وبجودة عالية .

وقال الدكتور محمد هاشم الفوتاوي مدير عام صحة البيئة إنه سيتم استقبال الطلبات بالتنسيق مع المكاتب الإستشارية البيئية المختصة وبعد استيفاء المتطلبات واستكمال الإجراءات التي تخول اصحاب تلك المنشآت تقديم خدمات الإعاشة والتموين لهذا العام ، ولضمان اختيار أفضل المؤسسات المتخصصة ، وقد تم تحديد يوم الثلاثاء الموافق 30من شهر شوال المقبل كآخر موعد لاستقبال الطلبات.



