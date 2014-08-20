عودة 300 مليون ريال إلى سعوديين طمحوا بـ"الغنى"

أعادت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة حق 4600 مساهم من مساهمات صلاح عبدالله النفيسي، حيث بدأت بصرف أكثر من 300 مليون ريال على المساهمين. أما المبالغ المتبقية من رأس المال فتمثل نسبة 25%.

ودعت اللجنة جميع المساهمين في مساهمات صلاح النفيسي الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم إلى سرعة التوجه إلى أي من فروع البنك العربي الوطني مصطحبين معهم إثبات الهوية وجميع المستندات الأصلية التي تخص مساهماتهم والتأكد من إضافة رقم الآيبان الصحيح، لإتمام إجراءات تحويل حقوقهم بأسرع وقت ممكن، كما أن اللجنة مستمرة في العمل على حصر بقية الممتلكات العقارية وغيرها التابعة لمساهمات النفيسي واستكمال الإجراءات النظامية لها تمهيداً لتحصيل قيمتها وتوزيعها للمساهمين.

من جهة أخرى، أعلنت اللجنة عن عزمها إقامة مزادات علنية في كل من مدينتي أبها والطائف لبيع أرضي مساهمات "فجر أبها ودرة أبها" في أبها، وكذلك "شذا القنفذة و أم المعن" في مدينة الطائف ليتم إعادة حقوق جميع المساهمين في تلك المساهمات المتعثرة.