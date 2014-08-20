إقفال ملف أخطر خلية إرهابية بسجن المجموعة الأخيرة

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 18 متهماً من خلية يبلغ عدد أعضائها 50 متهماً، تعد إحدى أخطر الخلايا الإرهابية، حيث أدين المتهمون باعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والشروع في جمع معلومات عن مجمعات سكنية يقطنها المستأمنين والمعاهدين بقصد تفجيرها، والتستر على بعض المطلوبين أمنياً وتأمين المأوى لهم، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن، وغير ذلك من تهم، علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة، وجاءت الأحكام بسجن المتهمين من 10 أشهر إلى 25 سنة.

