إنشاء سكن لمرضى مستشفى الملك فهد بالدمام

وقع مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام مذكرة تفاهم مع مجموعة شركات الأنصاري لإنشاء نزل سكني للمرضى ومرافقيهم، وذلك بحضور المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام الدكتور خالد الشيباني وممثل شركات الأنصاري عبد العزيز الأنصاري.

وتهدف المذكرة التي تم توقيعها إلى إنشاء وتجهيز النزل السكني الذي سيحمل إسم نزل الأنصاري، ويقع داخل حرم مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، حيث يتكون من 6 أدوار ويضم 58 غرفة / جناح لإقامة المرضى ومرافقيهم.

يشار إلى أن التشغيل الإداري وإدارة شؤون الساكنين في النزل سيتم بموجب اتفاق يجمع كل من جمعية ترابط "الجمعية الخيرية لرعاية المرضى بالمنطقة الشرقية"، ومستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، ومجموعة شركات الأنصاري، حيث ستقوم الجمعية بإسكان المرضى المراجعين وذويهم في النزل وفقا للشروط والأنظمة الخاصة في هذا المجال.

