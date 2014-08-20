التربية تطالب الآباء بسرعة تسجيل أبنائهم

طالبت وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور ممن لديهم أبناء و بنات في سن القبول بالصف الأول الابتدائي ولم يقوموا بتسجيلهم بالمسارعة في التسجيل قبل تاريخ 1435/10/27هـ حيث سيتم بعد هذا التاريخ إغلاق قبول التسجيل على نظام نور من رابط ولي الأمر وتحويله لرابط مدراء / مديرات المدارس التي يوجد بها شاغر فقط ، والتي ليس بالضرورة أن تكون قريبة من المنزل .

وأكدت الوزارة على أهمية مراجعة أولياء الأمور للمدرسة لاستكمال إجراءات القبول بعد التسجيل في نظام نور ، وعلى أولياء أمور الطلاب المتعثر قبولهم مراجعة المدارس اعتباراً من 1435/10/28هـ وسيكون آخر موعد لمعالجة أوضاعهم 1435/11/16هـ .

وأضافت أنها تأمل لتسهيل قبول الطلاب والطالبات المستجدين عدم التمسك بمدرسة معينة ، وذلك لإزدحام بعض المدارس وسيكون القبول بالمدارس الأقرب فالأقرب حسب أولوية التسجيل.

