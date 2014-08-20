القبض على 32 مخالفاً في الجبيل

ضبطت شرطة محافظة الجبيل أمس ، 132 مخالفًا لنظام الإقامة والعمل ، خلال حملاتها الأمنية المستمرة للمحافظة ، ضد المخالفين للأنظمة ، بالتعاون مع دوريات الأمن والمرور .

وشملت الحملة الجبيل البلد ، وصناعية العريفي ، ومنطقة طفيح ، وعدد من المواقع المشتبه فيها ، للتحقق من وضعيتهم ونظاميتهم .

وصاحب الحملة رصد ما تحتويه من نشاطات مختلفة ، وتغطية المداخل والمخارج بنقاط ضبط أمنية ، وتسليم المخالفين لإدارة توقيف الوافدين بالدمام .

يذكر أن إجمالي المقبوض عليهم من قبل شرطة محافظة الجبيل ، والجهات التابعة للأمن العام ، منذ مطلع العام الحالي ، حتى يوم أمس ، بلغ 5625 حالة ، سلمت جميعها للجهات المختصة ، لاستكمال الإجراءات النظامية ، وتواصل الجهات الأمنية في المنطقة الشرقية حملاتها الميدانية وفق الخطط والمهام الميدانية التي تم إعدادها مسبقا للقضاء على هذه الظاهرة.

