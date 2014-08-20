أمير مكة يرغب بتوظيف 50 مواطناً

أمر أمير منطقة مكة المكرمة الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بتزويد وزارة الخدمة المدنية بجميع الوظائف الشاغرة في إمارة المنطقة ومحافظاتها، بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لإشغالها بالمؤهلين علمياً للقيام بأعمال الوظيفة وتوجيه من يتم ترشيحه لإمارة المنطقة لإصدار قرار تعيينه.

وأوضح المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بإمارة منطقة مكة المكرمة محمد القريشة أن عدد الوظائف الشاغرة التي تم تزويد وزارة الخدمة المدنية بها بلغت 50 وظيفة لعدد من المراتب في (السادسة، والرابعة) في إمارة المنطقة، وأن الإمارة تسعى إلى شغل تلك الوظائف بالكوادر المؤهلة والتعيين عليها موضحاً حرص سمو أمير منطقة مكة المكرمة على القيام بكل ما يرتقي بالأعمال في جميع محافظات منطقة مكة المكرمة ودعمها بكافة الاحتياجات؛ سعياً لخدمة المصلحة العامة، وكان الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة، قد أصدر مؤخراً عدداً من القرارات بترقية مئة وتسعة موظفين إلى مراتب مختلفة وتعيين مئة وتسعة عشر موظفاً في محافظات ومراكز المنطقة والإدارات بالإمارة.

من جهة أخرى يرعى الأمير مشعل بن عبدالله غداً الخميس حفل الزواج الجماعي السادس عشر "فرح جدة"، الذي تنظمه الجمعية الخيرية للزواج والتوجيه الأسري بجدة في مركز جدة للفعاليات والمؤتمرات.

وتعد مؤسسة السيد حسن الشربتلي لخدمة المجتمع واحة من أبرز المؤسسات الخيرية المجتمعية التي ساهمت في دعم الشباب والشابات وبلغ مجموع الدعم المقدم منذ دعم الجمعية قرابة مليون ريال.