تدريب أكثر من 38 ألف شخص تقنياً عن بعد

قامت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بتفعيل مشروع "الفصول الافتراضية" حيث استفاد منها أكثر من 38 ألف متدرب ومتدربة في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية في مختلف مناطق المملكة خلال العام الماضي، وذلك بنظام تقني حديث يقدّم البرامج التدريبية عن بعد بطريقة احترافيّة وفق أعلى المعايير.

وساهم مركز التدرب الإلكتروني ومصادر التدريب بالمؤسسة في توفير البرامج التدريبية الإلكترونية للمتدربين والمتدربات في الكليات والمعاهد، حيث تتيح الفصول الافتراضية اللقاء بين المتدربين والمدربين بشكل مباشر عبر شبكة الإنترنت لعرض محتوى المناهج التدريبية بكافة أشكالها من صوت وصورة وتلقي أسئلة المتدربين والإجابة عنها، كما يحتوي على الكثير من المزايا مثل غرف المحادثة التي تتيح التواصل بين المتدربين واللوحات البيضاء والمشاركة في البرامج ومؤتمرات الفيديو والصوت.

ويهدف نظام الفصول الافتراضية لرفع جودة التدريب في الكليات والمعاهد وزيادة الطاقة الاستيعابية وسد الاحتياج التدريبي بالوحدات التدريبية، حيث بلغ عدد الشعب المخصصة للفصول الافتراضية خلال العام التدريبي الماضي (980) شعبة، تدرب فيها (38165) متدرباً ومتدربة.

وتوفر الفصول الافتراضية بيئة تفاعلية تجمع المدرب بالمتدرب، وتسمح بتوفير أكبر قدر من التواصل والتفاعل بين عناصر منظومة التدريب، ويحقق نظام الفصول الافتراضية الاستثمار الأمثل للموارد البشرية والإمكانات المادية في الوحدات التدريبية واستحداث برامج لتطوير تقنيات التدريب عن بعد والتدرب الإلكتروني.