جمرك الرياض يُحبط تهريب 5 أطنان من "الشمّة"

أحبط جمرك الرياض - الميناء الجاف - محاولة لتهريب كمية كبيرة من مادة التنباك "الشمّة" كانت مُخبأة ضمن إرسالية بضائع عبر الجمرك عبارة عن أكياس من مسحوق "الحناء".

وأوضح مدير عام جمرك الرياض سلطان الفهيد أنه عند قيام المراقب الجمركي بالإجراءات الجمركية المعتادة لإحدى الحاويات المحمّلة بإرسالية تحوي (250) كيسا من مسحوق "الحناء" عُثر على مادة التنباك "الشمّة" مُخبأة في الجزء الأسفل من كل كيس، في حين كان الجزء الأعلى من الأكياس مُعبأ بمسحوق الحناء، مشيراً إلى أنه بلغ مجموع وزن المادة التي تم ضبطها (5.125) كيلوغراما، وتم اتخاذ الإجراءات المتبعة حيال ذلك.