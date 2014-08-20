خالد الفيصل: تحفيز مهم للتعليم سيعلن عنه قريباً

أعلن وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل عن تحفيز مهم للتعليم سيعلن عنه قريباً. وقال خلال رعايته اجتماع قيادات العمل التربوي الذي عقد بجدة مساء اليوم لمناقشة استعدادات الإدارات التعليمية لبدء العام الدراسي المقبل 1435هـ/1436هـ، "هناك أكبر نسبة تحفيز يشهدها التعليم في المملكة، سوف يُعلن عنها قريباً، وشعارها "أبدع تُكرّم" والتي سوف يستفيد منها المبدعون من جميع العاملين التربويين وفي مقدمتهم مديرو التربية والتعليم ومساعدوهم وجميع القيادات التربوية والمعلمون ومن في حكمهم، وذلك وفق نظام تحفيزي يجرى الإعداد له باهتمام كبير".

وأضاف "المسؤولية جسيمة والمرحلة استثنائية وأنتم أهل لها، ولطالما أكدت مرارا أن المواطن السعودي إنسان مبدع إذا أتيحت له الفرصة، وها هي الفرصة تصل إلينا جميعا رجالا ونساء بوصولنا إلى سدة المسؤولية، كل بحسب موقعه، وعلينا أن ننتهزها ونقدم أفضل ما لدينا لوطننا، حيث يمر اليوم بمرحلة تحول الى مجتمع المعرفة الاقتصادي، وهذا يحتاج إلى إعداد كبير جدا لنكون في مصاف الأمم التي سبقتنا في بعض جوانب الحضارة والعلم والمعرفة، ولكن لا مستحيل أمام الإدارة والإرادة".