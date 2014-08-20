ساند واحد زايد واحد !

صدر أول نظام حديث للتأمينات الاجتماعية عام 1389هـ وبدأ التطبيق في غرة عام 1393هـ ، وجاء في إحدى مواده أنه يجوز لوزير العمل رئيس مجلس إدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية اقتراح آلية لصرف بدل تعطل للمشتركين في النظام الذين يفقدون أعمالهم لأسباب خارجة عن إرادتهم، ولكن تلك المادة الصريحة الفصيحة لم تفعل ولم تنفذ على الرغم من مرور عدة وزراء عمل على وزارة العمل والعمال حسب تسميتها القديمة وحتى بعد صدور النظام الجديد للتأمينات الاجتماعية عام 1421هـ فإن المادة نفسها لم تكن واضحة ومستقلة، فكان أي خاضع لنظام العمل والعمال يفصل من عمله يجد نفسه بلا دخل شهري حتى يجد عملا آخر وقد لا يجد عملا خلال بحثه عنه لعدة شهور وربما سنوات فكيف يدبر شأنه وشؤون أسرته إذا كان يعتمد على دخله من الوظيفة التي حصل منها مثل غالبية الموظفين والعمال؟!.

وفي خطوة إنسانية وعملية وموضوعية متقدمة قررت وزارة العمل في الآونة الأخيرة تطبيق نظام للتأمين ضد البطالة التي يعاني منها أي موظف في القطاع الخاص بفقد وظيفته ودخله الشهري فجأة وتطلب إقرار النظام إيجاد مورد مالي لتغطية ما سيصرف على العاطلين مدة تعطلهم عن العمل وذلك عن طريق الاشتراك بما نسبته 2% من أجر الموظف العامل يدفع هو واحدا في المائة منها وتدفع جهة عمله واحدا في المائة وكعادة بعض الذين «لا يفهمون» خصائص وفوائد الأنظمة التكافلية المعمول بها في دول العالم المتحضر فإن بعض الجهلة أخذوا يفسرون ما سوف يحسم على الموظفين والعمال تفسيرات عجيبة مع أن أي واحد منهم قد يكون معرضا لفقدان عمله في القطاع الخاص لأسباب مشروعة أو غير مشروعة فماذا يفعل عندها إن لم يكن هناك نظام يقدم له بدل «تعطل» حتى يجد عملا آخر وخلال مدة سوف تحددها آليات نظام صرف ذلك التعويض؟

إن المعارضين الطائرين في العجة لا يفكرون إلا في الواحد في المائة فقط ولعلهم من جماعة «لا يصدق .. حتى يرى» فلو أنه فقد مصدر رزقه لعلم أنه كان يحمل السلم بالعرض !.

وعلى سبيل المثال فلو أن موظفا بالقطاع الخاص راتبه الشهري خمسة آلاف ريال فإن ما سيستقطع منه شهريا هو خمسون ريالا أي ستمائة ريال في العام الواحد ولو أن مثل هذا الموظف مكث في عمله عشر سنوات ثم استغنت عنه الشركة التي يعمل بها وصرفت له مؤسسة التأمينات بدل تعطل يساوي ستين في المائة من راتبه في الشركة أي ثلاثة آلاف ريال شهريا فإنه في هذه الحالة سوف يسترجع جميع ما دفعه للتأمينات خلال عشر سنوات ومجموعه ستة آلاف ريال يسترجعه في شهرين ثم يستمر الصرف لعام كامل أو حتى يجد عملا جديدا حيث تعمل التأمينات على مساعدته للحصول على عمل بما في ذلك إعادة تدريبه وتأهيله، فهل هذا أفضل له أم أن بقاءه عاطلا بلا دخل أو عمل هو الأفضل ؟!.

وقد يقول فصيح أو متفاصح: وما ذنبي أنا إن استمر اقتطاع الواحد في المائة من دخلي ولم أفصل قط فيكون الجواب: إن ذنبك هو أنك لم تفهم معنى وهدف الأنظمة التكافلية إلا إذا طبقت عليك شخصيا ولذلك فإنك لن تفهم قط !!.

نقلاً عن صحيفة "عكاظ"

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