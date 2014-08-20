فلوس بهذا الحجم.. يملكها من؟

في ٢٠ رمضان تم نشر هذا الخبر في جريدة «الرياض».

«وزارة العدل» تلغي صكوكاً غير نظامية لأراضٍ بقيمة ٤٠٠ مليار ريال.. ثم يأتي الخبر.

«رصدت وزارة العدل وجود صكوك بمساحات شاسعة جداً في مدينة الرياض متعددة المواقع تم استخراجها بطريقة غير نظامية وبعد رفعها لمحكمة الاستئناف بمنطقة الرياض ألغت كافة محتويات الصكوك والتي تجاوزت مساحتها نصف المليار متر مربع من الأراضي».

ويتواصل الخبر بما يعني أن الوزارة قامت بإنشاء لجان فحص صكوك لعدد من كتّاب العدل الذين ثبتت إدانتهم وأن الوزارة بمتابعتها الدقيقة لصكوك مماثلة في منطقة مكة ومحافظة جدة والمحافظات الأخرى كالطائف والليث وخليص تم إلغاء بعضها والتي بلغت حالياً حوالي مئتي مليون متر مربع..

ويأتي عنوان في الصفحة الأولى بعدد يوم الأحد «١٧» أغسطس يقول: «مجلس القضاء يفصل قاضياً لتورطه في جريمة قذف وفي السياق ورد تأكيد على أنه غير ملتزم بدوام العمل»..

أيضاً قبل أن نتجاوز الشهر نأتي إلى خبر الصفحة الأولى في عدد يوم أمس الأول الاثنين ١٨ أغسطس.. يقول العنوان:

** «تعود لرجل أعمال شهير وتلاعب بمساحتها قاض مفصول».

** «الاستئناف ينقض صكاً بملكية أراضٍ بجدة بمساحة ٣٣ مليون م٢ وبقيمة ٩٠ مليار ريال».

هل يعقل أن يحدث هذا في مدن عديدة نفخر أنها بشبابها تنطلق نحو تأكيد واقع حضاري وعلمي واقتصادي تتوزع إيجابياته في معظم المدن وقبل هؤلاء الشباب هناك دولة ورجال اقتصاد لم ينحدروا إلى مَنْ فعلوا ما سبقَ من مساوئ..

الدولة دون شك لا تقبل ما يحدث ووزارة العدل تألقتْ بهذه المتابعة لأنها تفرض وبحزم كل ما تريده الدولة من نزاهة..

بقي أن أوجه مصداقية تقديري لوزارة العدل التي وفرت براعة هذه المواقف ومصداقية ما هو إليه الاتجاه من نزاهة مواطنة ونزاهة مصادر الثروة..



نقلاً عن صحيفة "الرياض"

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