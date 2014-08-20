إعدام باكستاني ضرب رجلاً على رأسه حتى الموت

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً حول تنفيذ حكم الإعدام قصاصاً بحق محمد أيوب عجب خان - باكستاني الجنسية – بعد قيامه بقتل خير محمد ساز - أفغاني الجنسية - وذلك بضربه على رأسه بحديدة عدة مرات حتى فارق الحياة، إثر خلاف حدث بينهما.

وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور في وقت سابق، حيث أسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً والحكم عليه بالقتل قصاصاً وصُدق الحكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا وصدر أمر سام بإنفاذ ما تقرر شرعاً وصدق من مرجعه بحق الجاني المذكور، وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني اليوم بمحافظة بيشة بمنطقة عسير.