مصطلحات لم يأت عليها الرحالة الغربيون

الكتابات الغربية التي جاء بها الرحالة أخذت جوانب طبوغرافية واجتماعية وسياسية، لكنها أهملت مفردات كثيرة لم تأت عليها. ربما لاختلاف التسميات.

كانت العمولة، أو الدلالة أو السعي يُسمّى "عشا". فإذا قيل كم السوم قال الدلال: سبعة وعشاه " أي سبعة ريالات يلحقها مبلغ معين هو العمولة. وهذا يدل على أن كل دلال يتوقع ثمن "العشاء". وربما كان المنزل خالياً إلا مما يحصل عليه ذلك المكافح.

ولعل البيئة الجغرافية في شبه جزيرة العرب صحراوية في معظمها يسود أرضها الجفاف ولكن حين تحظى بمطر أو ينبوع يتحول بعض أجزائها روضات بهيجة تسر الناظرين.

ولاشك أن الإنسان هو ابن الأرض تطبعه بطابعها وتلون أخلاقه ومزاجه وعاداته بلون تضاريسها ومن هنا فقد طبعت الصحراء أخلاق العرب بطابعها فتحلوا بالشهامة والوفاء بالعهد وكانت كل هذه الصفات موضوعات خصبة أمدت الأدب العربي بمعظم أفكاره ومعانيه ومفرداته مثل السعي والدلالة و "العْرِقِه"، أي الأجرة نتيجة عرق الجبين

كنا في هذه الجزيرة، وفي منطقة نجد على وجه الخصوص نحسن الظن في مواردنا العاديّة. ولم يكن "سعر الصرف" و"سعر البرميل" مادة حديث. بل كانت "الخرجيّة" و"الكيس وتوابعه" عماداً بعد الله وهما أيضاً ال PAY CHEQUE.. أو الراتب الشهري الذي ينتظره العاملون في خدمة الدولة أو المشمولون في رعايتها.

وكانت العطايا تحتفظ بثمنها ومنفعتها. والذهب والفضة من أقدر رؤوس الأموال في ذلك الزمن على مقارعة الزمن. وكذلك العطايا العينيّة "الكيس وتوابعه" وهي ما يحصل عليه المرء من حبوب أو قهوة أو تمر.

أقول إن مؤشرات التغيير في زماننا هذا جعلت "الخرجيّة" وهي العطاء النقدي يتغير بتغيير المؤشرات العالمية هبوطاً وصعوداً. ويتغير كذلك بحسن أو سوء أو وفرة أو قلة الغطاء العالمي للعملة، فألف ريال هذه السنة لن تكون ألف ريال (بالقيمة الشرائية" في العام القادم. ومؤشرات التضخم ترتفع وتهبط تمشياً مع عقارب ساعة مجنونة.

إذاً كان المرء أحسن حالاً زمان "الكيس وتوابعه" و"الخرجيّة" التي كانت تُمنح بالفضة والذهب ودون غطاء تحتفظ به الخزانة الأمريكية أو بنك انجلترا أو احتياطي تتلمسه الدول الكبرى مع كل مطلع شمس كي يروه بأعينهم بعد اللمس.

والصعب الآن أن مجتمعنا اغتر بالبذخ. "والخرجيّة" أي لم يعد الفرد يكتفي باليسير ويستغني عن الكثير.



نقلاًّ عن صحيفة "الرياض"

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