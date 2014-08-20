نظام آلي لإدارة مواقف السيارات بجدة التاريخية

دشن محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز اليوم الأربعاء المرحلة الأولى من مشروع النظام الآلي لإدارة مواقف السيارات "مدفوعة الأجر" في منطقة جدة التاريخية.

وأكد الأمير مشعل أن هذا المشروع لا يهدف إلى الجباية بقدر ماهي خدمة تقدم للمواطن.

وأوضح الدكتور هاني أبو راس أمين محافظة جدة بأن هذا المشروع يعبر عن اهتمام القيادة الحكيمة بتطوير منطقة جدة التاريخية التي تشهد العديد من مشاريع التطوير بعد الإنجاز الوطني الذي تم تحقيقه مؤخرا بتسجيلها في قائمة التراث العالمي.

وأشار إلى أن مشروع إنشاء النظام الآلي لمواقف السيارات "مدفوعة الأجر" بمنطقة وسط جدة يعتبر أحد المشاريع التي قامت بتنفيذها شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني بالشراكة مع القطاع الخاص.

ويشمل نطاق عمل المشروع إعادة تأهيل الأرصفة وإنشاء مواقف للسيارات وتنظيم حركة السيارات ومسارات المشاة بما يتناسب مع احتياجات كل منطقه، ويرتكز المشروع على تأجير المواقف الخاصة بالأمانة.