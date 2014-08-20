وزارة الزراعة: دجاجنا مرفه

أكد المتحدث الرسمي بوزارة الزراعة جابر الشهري أن ما تتداوله البعض عن نفوق عدد كبير من الدواجن في بعض مناطق المملكة بسبب الحر الشديد غير صحيح ولا توجد أرقام رسمية أو بلاغات قدمت لنا بشأن هذا الأمر .

وأشار في تصريح لـ"العربية.نت" إلى أن الدواجن داخل حظائرها تتمتع بأفضل حياة معيشية ويصرف عليها مبالغ طائلة من أجل أن تحفظ الدواجن من الأمراض وتتلائم مع درجة حرارة أجسامها . موضحاً في الوقت ذاته أن الثروة الحيوانية في السعودية تعتبر من أفضل الثروات على مستوى العالم من حيث الاهتمام بها والكمية التي تنتجها.

