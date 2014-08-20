10 عربات غولف للحجاج المسنين

قرر وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار تأمين 10 عربات غولف، لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لأول مرة في موسم حج هذا العام من الحجاج والزوار .

وكشف وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمرة ومدير عام فرع وزارة الحج بمحافظة جدة عبدالله بن محمد مرغلاني أن هذه العربات موزعة في مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز خدمة لهذه الشريحة الغالية من حجاج بيت الله الحرام .

وأوضح الخطة التشغيلية لفرع الوزارة بمحافظة جدة لهذا العام 1435هـ قد تم مناقشتها واعتمادها من معالي وزير الحج لما تحققه من أهداف سامية في خدمة حجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد رسول الله صلى الله وعليه وسلم، حيث إن العدد المستهدف في خدمتهم من الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والميناء الإسلامي بمحافظة جدة في حدود مليون حاج يتم تقسيمهم على مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وعددهم 950 ألف حاج تقريبا والمتوقع تنقلهم في حدود 5000 طائرة، فيما يبلغ عدد القادمين من ميناء جدة الإسلامي بما يزيد عن 20 ألف حاج وتنقلهم 25 عبارة.