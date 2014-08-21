المعلمون يعودون من أطول إجازة في السعودية

يعود المعلمون والمعلمات في السعودية إلى مدارسهم ومكاتبهم قبل نحو أسبوع من عودة الطلاب للدراسة في العام الدراسي الجديد وذلك بعد أن تمتعوا بإجازة استمرت نحو شهرين وخمسة أيام لكنهم بعد شهر واحد سيكونون موعودون بإجازة أخرى تنتهي بعد انتهاء موسم الحج بعدة أيام.

وأمام شائعات وأنباء لم تؤكد بعد عن عزم وزارة التربية والتعليم زيادة ساعات الدوام بالنسبة للمعلمين والمعلمات يرى معلمون بأن تقليص إجازتهم الصيفية منذ عامين كان أمراً محبطاً دفع بعضهم إلى التعبير عن استيائهم عبر وسائل إعلامية مختلفة عن جدوى حضورهم بعد انتهاء الأعمال الفصلية وبداية إجازة الطلاب والطالبات.

ولا توجد إحصائيات تؤكد مزاعم قائلين بأن المعلمين في السعوديين يحصلون على إجازات أكثر من موظفي أي دولة أخرى لكن الإحصاء الوحيد شمل الموظفين السعوديين وكان من روسيا وجعل الموظفين السعوديين على رأس قائمة تتصدر دول مجموعة العشرين في الحصول على عدد أيام إجازة طويلة من العمل.

ويواجه المعلمون والمعلمات الجدد في السعودية مهمة العمل في مناطق نائية عند بداية تعيينهم قبل أن يدخلوا في غمار مفاضلة النقل إلى مناطق قريبة من سكن أهاليهم أو النقل إلى مناطقهم الأصلية هو أمر عادة يستغرق ما بين خمس إلى ثمان سنوات.

وتحظى وظيفة المعلم والمعلمة في السعودية بشعبية كبيرة بين الراغبين في التوظيف لمزايا تشمل الراتب وقصر الدوام اليومي والتمتع بإجازات أطول وهي مزايا لا يراها التربويون تتداخل مع رغبة عاملين كثر في السلك التعليمي يبذلون جهود حثيثة في تنمية وتعليم أجيال تتجدد مع كل عام.