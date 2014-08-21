جميع أصدقائه يكرهونه

إحدى القارئات العزيزات واسمها (سونيا حجازي) بعثت لي على (ايميلي) رسالة طويلة تعبر فيها عن عدم إعجابها بما أكتب، وتقبلت رسالتها كعادتي بصدر رحب.

وختمتها هي بأبيات من الشعر التي لا أعرف (كوعها من كرسوعها)، والتي تقول فيها:

ليتك يا مشعل تصمت / وتعتكف وتعفو عن القلم الداعية

فأنت تدعو باستخدامه / امرأة أو جارية خاوية

أرحم القلم والاّ سيشتكيك / عند ربي يوم القارعة

فالقلم وكلماتك اشتكت صراحتك / التي تشبه القنبلة القاتله

لا تشتكي الا لرب / هو لك المجيب وهو مدبر حسن الخاتمة.

انتهى شعر (الست) سونيا.

وأنا اقول: ونعم بالله، وهو الذي مصبرني على بلواي.

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في الليلة البارحة أصبت بالكآبة، عندما شاهدت قناة (وناسة)، التي ليس بها من الوناسة غير (لعيان الكبد).

ليس من أجل الغناء والمغنين والمغنيات، لا أبدا فالكثير منهم يطربون وعلى مستوى رائع من الأداء، ولكن ما ذبحني إلى درجة الكسوف، هم هؤلاء الرجال (الخناشير) الذين يتمايلون على كل أغنية، إنهم والله فضيحة مقرفة مخجلة يشاهدها القاصي والداني وكأن رجال الخليج كلهم على هذه الشاكله المقززة.

هؤلاء الراقصون الثابتون المدفوع لهو الأجر مقدما في كل أغنية، لا يمتون للفن ولا للذوق بأية صلة، وسبق لي أن وجهت رسالة مفتوحة لصاحب القناة الفنان (راشد الماجد) طالبا منه أن يعتقنا من هذه الأشكال، الذي يهزهز الواحد منهم موخرته، أو يكهرب بكتفه، أو يقلد بحركاته السامجة (الغورلا)، بل إن بعضهم وصل به الحد إلى أن يضع الشماغ على نصف وجهه ويتلثم كالأنثى زيادة منه بالأغراء. طبعا لم يرد علي ولم يأخذ بتوسلي الفنان (راشد)، وعلمت أن السبب هو أن لديه (ستوك) من هذه البرامج وأغنيات الفنانين المصورة التي من الصعب أن يضحي بها، وقد دفع ما دفع. ومما يجعل المشاهد يصاب بالحسرة أكثر، عندما تأتي الكمرة (خطفا) على سرب من الحسناوات الجالسات في الصف الآخير، وهن يتمايلين على الجالس، وسرعان ما تصدمنا الكمرة وتنتقل لنتعذب بالفرجة على (طوال الشوارب)، الذين لا يمتون للرجولة بأي صلة. وقد يقول قائل: إن الفنان (راشد) ملتزم، ولا يريد أن يظهر رقص البنات، ولكنني استغرب كيف أنه يكون ذلك وقناته ما أن تنتهي من بث ذلك البرنامج (الممجوج)، حتى نشاهد الكثير من المطربات والراقصات، فكيف نفهمها؟!.

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قال لي وهو يمتدح أحدهم: إنه لا يعادي أي أحد في العالم.

فسألته مستغربا: إذن كيف أفهم أن جميع أصدقائه يكرهونه؟!.

نقلاً عن صحيفة "عكاظ"

www.okaz.com.sa/new/Issues/20140821/Con20140821718789.htm