حملات الهيئة تطال تويتر وتقبض على أصحاب 146 حساباً

طالت حملات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الميدانية، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعدما أعلنت اليوم عن تمكنها من القبض على أصحاب 146 حسابا، اعتبرت أنها حسابات تدعو للفساد والشذوذ.

وأوضح المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ تركي بن عبدالله الشليل في بيان له اليوم، إن وحدة مكافحة الجرائم المعلوماتية منذ إنشائها قبل سنة ونصف عالجت (500) بلاغ من مواطنين تعرضوا لنشر مقاطع لهم وابتزاز من قبل أشخاص من خارج المملكة، حيث تعرف المواطنون عليهم عن طريق (فيسبوك) والتواصل معهم عن طريق برنامج (سكايب) وتسجيل مقاطع لهم وتهديدهم بنشرها للحصول على مبالغ مالية.

وأشار إلى أنه تمت متابعة ورصد (146) حساباً في موقع التواصل الاجتماعي تويتر مما يستغل لنشر الفساد والشذوذ، ومن ثم القبض على أصحابها وإحالتهم لجهة الاختصاص. كما تم التعامل مع (735) بالرفع عنها لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لحجبها، ومنها تم مناصحة وتوجيه أصحابها وقاموا بإغلاق حساباتهم أو توقفوا عن استخدامها استخدامات سيئة. كما قامت الوحدة بإعداد التقارير اللازمة عن (10) برامج للتواصل الاجتماعي وخطرها على الفرد والمجتمع.

وبالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تم حجب (٨٥٠) موقعاً من المواقع التي تدعو إلى الإلحاد وتحوي مخالفات عقدية.



وبين الشليل في بيان له، اليوم الأربعاء، أنه تم خلال المدة المذكورة معالجة (250) بلاغاً لفتيات ونساء تم نشر صورهن في مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر، فيسبوك، الانستغرام).