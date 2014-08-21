غضب على أمه فقتلها برشاش

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً حول تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بخميس مشيط، حيث أقدم يحيى بن محمد بن سعد الشهراني (سعودي الجنسية) على قتل والدته عائشة بنت سعيد بن ناصر الشهراني (سعودية الجنسية)، وذلك بإطلاق النار عليها من سلاح رشاش عدّة طلقات أدت إلى وفاتها.

وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً، والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر سام بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وصدق من مرجعه بحق الجاني المذكور، وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني يحيى الشهراني اليوم الخميس بمنطقة عسير.