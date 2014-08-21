كشف المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة والتحقيق عبدالعزيز المجلي لـ"العربية.نت" حقائق سلبية عن وزارتي الشؤون الإسلامية والتجارة.

وأوضح أن أكثر الإدارات التي كانت مخالفة للنظام هي إحدى إدارات وزارة التجارة التي يبلغ عدد موظفيها 1268 موظفا، وكانت نسبة الغياب والتأخير 19.2%، تليها إحدى إدارات وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والذي يبلغ عدد موظفيها 2361 موظفا، بنسبة غياب وتأخر 14.9%.

وأشار إلى أن الهيئة وبتوجيه من رئيسها قامت بجولة رقابية على الوزارات والجهات الحكومية لمتابعة حضور الموظفين الحكوميين داخل إداراتهم لأول يومين بعد إجازة عيد الفطر وهما "7-8" من شهر شوال، والذي ينص بحسب قرار مجلس الوزراء رقم "747" ، بحسم اليوم بيومين لمن يتغيب أو يتأخر في هذين اليومين.

وأوضخ أن الهيئة قد رصدت حالات غياب وتأخر في 42 إدارة حكومية في جميع مناطق ومدن المملكة، حيث تم اختيار الإدارات بشكل عشوائي ومختلف، وتبين أن إجمالي عدد المتغيبين والمتأخرين بلغ 9833 موظفا، من مجموع الموظفين في هذه الإدارات البالغين 136 ألف موظف.

وبين المجلي أن متوسط عدد المتغيبين والمتأخرين لجميع هذه الإدارات بلغ نسبة 7%، ما يعني أنه لو تمت مراقبة وزارة أو جهة حكومية بكامل إداراتها وفروعها لكان العدد والنسبة أكثر بكثير مما عليه الآن.

