مشاوير يا قلبي العنا

استخدام الخدمات الإلكترونية من قبل الدوائر الحكومية أمر محبب يحاكي إنجازات التقنية في السرعة والإنجاز وحين تقدم هذه الخدمة للمواطنين فهي تمثل إراحة للمراجعين طالبي الخدمات المختلفة من تلك الدوائر.

ومرافقنا الحكومية تفضلت بتقديم خدمات لمراجعيها عبر البوابات الإلكترونية المختلفة وتكاد بعض تلك المرافق تجعل من بواباتها إرهاقا لا راحة لمن يستخدمها إذ تظل في حالة جمود أو إهمال لا يتناسب مع الهدف الذي وضعت من أجله وكنت أردد دائما أن التقنية لدينا استخدمت لتبطئ التعامل والإنجاز، فالممارسات الراهنة مع البوابات الإلكترونية تؤكد ذلك وتجعلك تتمنى عودة الجملة الشهيرة «راجعنا بكرة»، فهي جملة تشير إلى أن هناك من يحدثك وتأخذ منه ردا قطعيا حول معاملتك حتى ولو كانت الجملة تعني اقلب وجهك، أما مع البوابات الإلكترونية، فأنت تقف أمام شاشة صماء ترسل ثم ترسل فلا تجد ردا على أسئلتك واستفساراتك.

سوف أضرب مثالا لهذه البوابات بوابة أبشر حيث تقوم بتسجيل معلوماتك وتنتظر أن تفعل الخدمة بإرسال رسالة إلى جوالك بأن طلبك تم قبوله إلا أن هذا لا يحدث فتبحث في الموقع فتجد رسالة قصيرة بأن عليك التوجه إلى مراكز محددة بتفعيل الخدمة ففي جدة مثلا تم تحديد نقاط التفعيل بمركز الجوازات الرئيس أو الصيرفي مول أو التحلية مول محددا بها مواعيد الدوام والتي تبدأ من ٨ إلى ١٢ ظهرا، فتستجيب لهذا التوجيه وتركض في شوارع جدة وتتنقل من موقع إلى موقع ولا أثر للجوازات وتسلم نفسك إلى المتسوقين الذين يوجهونك إلى أين يمكن لك أن تفعل خدمة أبشر تجد أحدهم يقول لك اذهب إلى الصحيفة والآخر يقول اذهب إلى الرحاب والثالث يقول اذهب إلى المطار وكثرة أسئلتك ومشاويرك سوف توصلك أن دوام الجوازات في المساء وهذا التغير لم يتم الإعلان عنه في البوابة فتكذب من أخبرك وتصدق البوابة الإلكترونية التي تؤكد على المكان والزمان وحين يصدق قول الناس يكون الحر قد قطع أعصابك ولأنك قد تشبعت بالإجابات وتعبت من طول المشاورير تخاطب نفسك في حر جدة القائض عد إلى بيتك فما يحدث ليس له علاقة بالترحيب أو التهليل أو كلمة أبشر فهي كلمة بحاجة إلى خيمة ودلة قهوة وليس إلى طمار وخلق ضاق منك وأنت تبحث عمن يقول أبشر.

نقلاً عن صحيفة "عكاظ"

www.okaz.com.sa/new/Issues/20140821/Con20140821718791.htm